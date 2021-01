Pri naselju Veržej zjutraj trčila osebni avtomobil in vlak

Ljubljana, 27. januarja - Zunaj naselja Veržej sta danes zjutraj trčila osebni avtomobil in vlak. Voznica avtomobila je zaradi bleščanja sonca spregledala vlak, čeprav so bile na prehodu spuščene polzapornice. V nesreči ni bil nihče poškodovan, so sporočili s Policijske uprave Murska Sobota.