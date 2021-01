SBI TOP dopoldne malo pod izhodiščem

Ljubljana, 27. januarja - Indeks blue chipov SBI TOP je v dopoldanskem trgovanju na ljubljanski borzi nekoliko izgubil; do okoli 11.30 se je znižal za 0,16 odstotka. Navzdol ga vlečejo zaenkrat najprometnejše delnice Krke, pa tudi delnice NLB in Pozavarovalnice Sava. V pozitivnem območju so delnice Luke Koper in Zavarovalnice Triglav.