Zveza potrošnikov: Fermentirana živila ponujajo številne prednosti, postopka se lahko lotimo doma

Ljubljana, 28. januarja - Fermentiranih živil kot so kombuča, miso in tempeh je na policah trgovin vedno več. Obljubljajo blagodejne učinke na telo in zdravje. Fermentacije se je lahko lotiti tudi doma, a je potrebno biti pozoren pri pripravi. S kuhanjem namreč odstranimo žive bakterije, zato jih raje uživajte surove, so sporočili z Zveze potrošnikov Slovenije.