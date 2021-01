Kitajska proti covidu-19 razdelila že več kot 22 milijonov odmerkov

Peking, 27. januarja - Kitajska je razdelila okoli 22,8 milijona odmerkov cepiva proti covidu-19, so danes sporočile zdravstvene oblasti. Država želi do kitajskega novega leta cepiti 50 milijonov ljudi, zato so okrepili kampanjo cepljenja. V okviru boja proti novemu koronavirusu pa so začeli izvajati tudi teste z analnimi brisi, ki naj bi bili bolj učinkoviti.