Na območju Petrinje niso bili seznanjeni z možnostjo uničujočega potresa

Zagreb/Sisak, 27. januarja - Prebivalci sisaško-moslavške županije, ki jo je konec decembra lani stresel uničujoč potres, niso vedeli veliko o seizmologiji, ko so gradili svoje hiše. Niti zemljevidi seizmoloških aktivnosti jih niso opozarjali na to, da bi bolje poskrbeli za svoje zgradbe v primeru potresa, kaže anketa med prebivalci in strokovnjaki.