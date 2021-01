Meh zavrača namigovanja o sodelovanju v gibanju Povežimo Slovenijo

Ljubljana, 27. januarja - Predsednik Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije Branko Meh ostro zavrača namigovanja o njegovem povezovanju in sodelovanju v novem gibanju Povežimo Slovenijo. Mehova izjava, da se je treba v Sloveniji povezovati in ne izključevati, je bila v predstavitvenem filmu omenjenega gibanja izrabljena, so sporočili iz obrtno-podjetniške zbornice.