Mariborski waldorfski vrtec jeseni nazaj na staro lokacijo

Maribor, 30. januarja - Mariborska občina bo prostore waldorfskega vrtca, ki jih je konec junija 2019 zajel požar, obnovila do konca tega leta. Projekt obnove traja nekoliko dlje, kot so sprva pričakovali, a kljub temu so v vrtcu po besedah direktorice Viktorije Kovačič izjemno veseli, da se bodo še letos lahko vrnili na staro lokacijo.