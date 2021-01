V Trbovljah kmalu začetek gradnje športnega parka Ledenica

Trbovlje, 31. januarja - V Trbovljah se bo predvidoma do sredine februarja začela gradnja športnega parka Ledenica, ki bo izboljšal kakovost bivanjskega okolja, prispeval k ureditvi zgornjega dela mesta, predvsem pa bo nudil številne možnosti za rekreacijo in preživljanje prostega časa. Vrednost projekta znaša 850.000 evrov, so za STA povedali na Občini Trbovlje.