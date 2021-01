Kopitar s kralji do zmage v St. Paulu

St. Paul, 27. januarja - Slovenski hokejski zvezdnik Anže Kopitar je s svojo ekipo Los Angeles Kings v severnoameriški ligi NHL gostoval pri Minnesota Wild in zmagal z 2:1. To je bila za kralje druga zaporedna zmaga na gostovanjih, kralji pa so prvič po zadnji tekmi sezone 2017/18 več kot 50-odstotni. Prvi mož tekme je bil čuvaj mreže Cal Petersen, ki je zbral 32 obramb.