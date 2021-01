Atlanta na krilih Younga zaustavila zmagoviti niz LA Clippers

Atlanta, 27. januarja - Oslabljeni Los Angeles Clippers brez zvezdnikov Kawhija Leonarda in Paula Georgea, ki sta manjkala zaradi proticovidnih protokolov, proti Atlanta Hawks niso zmogli nadaljevati zmagovitega niza. Pri gostiteljih je z 38 točkami blestel Trae Young in pomagal Atlanti do zmage s 108:99, s katero je zaustavila niz sedmih zaporednih uspehov Clippers.