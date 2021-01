Biden in Putin dosegla dogovor o podaljšanju pogodbe Novi Start

Washington, 26. januarja - Predsednika ZDA in Rusije, Joe Biden in Vladimir Putin, sta se danes v prvem telefonskem pogovoru po Bidnovi inavguraciji dogovorila o podaljšanju pogodbe o nadzoru nad strateškim jedrskim orožjem Novi Start. Putin je v parlamentarni postopek že vložil predlog zakona o podaljšanju pogodbe za obdobje petih let.