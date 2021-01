Newyorške borze končale z rahlimi padci

New York, 26. januarja - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili rahlo pod gladino. Vlagatelji so tehtali zadnje poslovne rezultate podjetij in novice, ki kažejo na to, da nov obsežen paket pomoči ameriškim podjetjem in prebivalstvu, ki je ena od prioritet novega predsednika ZDA Joeja Bidna, očitno ne bo sprejet tako hitro.