Schwarzu nočni slalom v Schladmingu, Hadalin 23.

Schladming, 26. januarja - Avstrijec Marco Schwarz je zmagovalec sedmega slaloma za svetovni pokal alpskih smučarjev v Schladmingu. Na drugo in tretje mesto nočne tekme pod reflektorji in v sneženju sta se uvrstila Francoza Clement Noel in Alexis Pinturault. Štefan Hadalin je še na deveti tekmi po vrsti osvojil točke. A znova brez presežka. Tekmo je končal na 23. mestu.