Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (26. 1.)

Ljubljana, 26. januarja - Tuje tiskovne agencije so danes med drugim poročale o odprtju vrtcev in šol za prvo triado v Sloveniji, 1652 na novo potrjenih okužbah s koronavirusom in še dveh primerih angleške različice virusa. Poročale so tudi o izjavi predsednika republike glede arbitraže in obsodbi skrunjenja freske na ljubljanski stolnici s strani slovenskih škofov.