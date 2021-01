Papež namenil 100.000 evrov za pomoč v potresu prizadetim prebivalcem Hrvaške

Zagreb/Sisak, 26. januarja - Papež Frančišek je nakazal 100.000 evrov hrvaški Karitas za nujno pomoč in podporo žrtvam potresa v sisaško-moslavški županiji, so danes sporočili iz hrvaškega Karitasa. Dodali so, da bodo papežev prispevek namenili za nabavo bivalnih zabojnikov, ki jih najbolj potrebujejo prebivalci, ki so v decembrskem potresu ostali brez strehe nad glavo.