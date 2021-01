American Express v zadnjem četrtletju lani s pričakovanim padcem dobička in prihodkov

New York, 26. januarja - Izdajatelj kreditnih kartic American Express je v zadnjem četrtletju lani zaradi pandemije koronavirusa utrpel 15-odstotni padec dobička in 19-odstotni padec prihodkov v primerjavi z zadnjim četrtletjem 2019. Razlog je pandemija koronavirusa, zaradi katere so imetniki kartic manj potovali in zapravljali.