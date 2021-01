Newyorške borze uvodoma višje

New York, 26. januarja - Newyorške borze so današnje trgovanje začele z rastjo indeksov in tako sledijo pozitivnim trendom z evropskih borz, kjer se indeksi približujejo najvišjim vrednostim v skoraj treh mesecih. Rast spodbujajo objave poslovnih rezultatov, medtem ko so vlagatelji nekoliko zadržani zaradi negotovosti, ki jo prinaša pandemija covida-19.