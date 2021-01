Ljubljanska borza: Indeks SBI TOP pridobil pol odstotka

Ljubljana, 26. januarja - Indeks SBI TOP je na ljubljanski borzi danes pridobil pol odstotka vrednosti, posredniki pa so sklenili za 1,21 milijonov evrov poslov. Najprometnejše so bile delnice Petrola, ki so se ob 530.000 evrov poslov podražile za 0,30 odstotka. Po prometu so sledile delnice NLB (335.580 evrov poslov), ki so se podražile za 2,22 odstotka.