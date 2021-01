Hidroelektrarne skupine HSE že presegle za januar načrtovano proizvodnjo

Ljubljana, 26. januarja - Hidroelektrarne skupine Holding Slovenske elektrarne (HSE), ki delujejo pod okriljem Dravskih elektrarn Maribor, Soških elektrarn Nova Gorica ter Hidroelektrarn na spodnji Savi, so do ponedeljka proizvedle 256 gigavatnih ur električne energije. S tem so že slab teden dni pred koncem meseca za 17 odstotkov presegle načrte za januar.