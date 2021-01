Ministrstvo zbira menja o izvajanju aarhuške konvencije in protokola o registrih izpustov

Ljubljana, 26. januarja - Ministrstvo za okolje in prostor je objavilo poziv k oddaji mnenj in pripomb na osnutek poročila o izvajanju aarhuške konvencije v Sloveniji in na osnutek poročila o izvajanju protokola ekonomske komisije Organizacije Združenih narodov za Evropo o registrih izpustov in prenosov onesnaževal za srečanje pogodbenic, ki bo potekalo oktobra.