Ribiči poleg cipljev ulovili tudi precej orad

Koper, 27. januarja - V okviru zimskega ribolova cipljev in spremljevalnih rib so slovenski ribiči do zdaj opravili tri izlove, pri čemer so ulovili približno tono cipljev in dve toni orad, je za STA povedal vodja ribolova Matjaž Radin. Ulova orad bodo veseli tudi školjkarji v portoroškem rezervatu, saj jim ta vrsta rib povzroča precej škode na školjkah.