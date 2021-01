Slovenci na dom najraje naročajo burgerje in pice

Ljubljana, 27. januarja - Veliko Slovencev se je lani prvič srečalo z dostavo hrane na dom, storitev pa postaja vse bolj priljubljena. Samo prek aplikacije Wolt so uporabniki naročili več kot 10.000 različnih jedi, so zapisali pri omenjenem ponudniku in dodali, da so se potrošniki največkrat odločali za burgerje in pice.