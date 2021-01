Vračanje dela otrok v vrtce in šole steklo brez večjih težav in na veliko veselje otrok

pripravil Aleš Kocjan

Ljubljana, 26. januarja - Po skoraj treh mesecih šolanja na daljavo so se v devetih regijah v šole znova vrnili učenci prvega triletja, vrtci pa so znova začeli sprejemati vse otroke. Sodeč po odzivih pristojnih večjih težav prvi dan ni bilo, je pa bilo veliko veselja med otroki, ko so lahko spet videli sošolke in sošolce ter druge otroke.