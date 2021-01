Na Tirolskem razburjajo skrite smučarske zabave

St. Anton, 26. januarja - V Avstriji so za razburjenje in zaskrbljenost poskrbele skrite zabave v smučarskih središčih na Tirolskem, kjer si je svoj domnevni drugi dom uredilo več deset tujcev iz Velike Britanije in Skandinavije. Kljub omejitvam in prepovedim po spletu krožijo fotografije z zabav. Pojavljajo se tudi že prvi izbruhi novega koronavirusa.