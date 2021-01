V jeseniški bolnišnici že pred dvema tednoma najmanj dva bolnika z angleškim sevom

Jesenice, 26. januarja - V Splošni bolnišnici Jesenice so pred dvema tednoma že imeli najmanj dva bolnika z angleškim sevom novega koronavirusa. Zdajšnje preverjanje naključnih brisov iz tistega obdobja je namreč kar pri dveh od šestih pozitivnih brisov pokazalo okužbo z angleškim sevom. To novo odkritje v delo bolnišnice sicer ne vnaša sprememb, so pojasnili.