Maribor, 26. januarja - Izvedba letošnjega Festivala Borštnikovo srečanje je načrtovana med 24. majem in 6. junijem. Takrat bodo izvedli tudi tekmovalni program in druge festivalske vsebine, ki so bili načrtovani za lansko edicijo, a so zaradi epidemije novega koronavirusa takrat odpadli.