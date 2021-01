V Sloveniji nastalo novo gibanje Povežimo Slovenijo

Ljubljana, 26. januarja - V Sloveniji je nastalo novo gibanje Povežimo Slovenijo. Kot sporočajo, se za sodelovanje v gibanju in na skupni listi za parlamentarne volitve dogovarja več strank, skupin, lokalnih list in posameznikov različnih vrednostnih in političnih pogledov. Program njihovega povezovanja je ustava, zgled pa pozitivne prakse drugih držav, predvsem Avstrije.