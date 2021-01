Cepiva na splošno nimajo snovi, ki bi bile na protiodopinški listi

Ljubljana, 26. januarja - Joško Osredkar iz ljubljanske univerzitetne klinike za klinično kemijo in biokemijo je med slovensko video konferenco, na kateri so predstavili nova protidopinška pravila v svetovnem športu na vprašanja, povezana s cepljenji za novi koronavirus, pojasnil, da cepiva na splošno nimajo snovi, ki bi bile na listi prepovedanih snovi in postopkov.