Robert De Niro in John Boyega bosta zaigrala v filmu The Formula

Los Angeles, 27. januarja - Pod okriljem Netflixa nastaja kriminalna drama ameriškega režiserja Gerarda McMurrayja z naslovom The Formula, v kateri bosta v glavnih vlogah zaigrala Robert De Niro in zvezdnik franšize Vojna zvezd John Boyega. Film bo postavljen v svet dirk Formule 1, piše The Hollywood Reporter.