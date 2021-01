Na Kočevskem zbirajo odpadno olje

Kočevje, 26. januarja - Občina Kočevje in tamkajšnje komunalno podjetje sta septembra lani zagnala projekt zbiranja odpadnega olja Ena kapljica lahko reši svet. Konec leta so na različnih mestih po občini namestili 20 zbiralnikov odpadnega olja, do pomladi jih bodo namestili še 17. Gre za nekaj več kot 105.000 evrov vreden projekt, ki ga bodo končali septembra.