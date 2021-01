Popravljalni ukrepi vlade glede plač direktorjev delno zadovoljivi

Ljubljana, 26. januarja - Vlada, gospodarsko ministrstvo in SDH so po ugotovljenih nedoslednosti v reviziji urejanja prejemkov direktorjev družb v lasti države in občin v letih 2016 in 2017 izkazali popravljalne ukrepe, ki jih je računsko sodišče označilo za zadovoljive v primeru ministrstva in SDH, v primeru vlade pa kot delno zadovoljive.