Vandali poškodovali fresko na ljubljanski stolnici

Ljubljana, 26. januarja - Neznanci so v ponedeljek okoli 7. ure v fresko na stolni cerkvi v Ljubljani vrgli balon z barvo in jo tako poškodovali. Nastalo je za več tisoč evrov materialne škode, so sporočili iz policije, kjer preiskujejo sum storitve kaznivega dejanja poškodovanja ali uničenja stvari, ki so posebnega kulturnega pomena ali naravne vrednote.