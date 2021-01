New York, 25. januarja - Newyorške borze so današnje trgovanje zaključile neenotno. Indeksa Nasdaq in S&P 500 sta znova dosegla rekorde, k temu so pripomogli predvsem dobički v tehnološkem sektorju, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Farmacevtske družbe pa so danes poročale o mešanih rezultatih.