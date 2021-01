V aplikaciji #OstaniZdrav zaznali napako, državljanom že na voljo popravljena različica

Ljubljana, 25. januarja - V aplikaciji #OstaniZdrav, namenjeni operacijskemu sistemu Android, so na ministrstvu za javno upravo zaznali napako v eni od funkcionalnosti. Napako so odpravili, državljanom pa je že na voljo popravljena različica posodobitve aplikacije. Popravljena različica ima enako oznako kot prejšnja, torej 1.10.1., so zapisali v sporočilu za javnost.