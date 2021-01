Na testiranju šolnikov ob 17.435 testih potrdili 244 okužb

Ljubljana, 25. januarja - Na današnjem testiranju šolnikov so do 17. ure opravili 17.435 testov, okužbo so potrdili pri 244 osebah, je na Twitterju sporočil premier Janez Janša. Pozitivnih je bilo tako 1,4 odstotka vseh testov. Premier je dodal, da je v okoljih, kjer je odstotek okužb večji, potrebna dodatna previdnost.