Botrstvo zaživelo tudi v športu

Ljubljana, 25. januarja - Olimpijski komite Slovenije in Zveza prijateljev mladine Ljubljana Moste-Polje že vse od konca septembra izvajata projekt Botrstvo v športu, namenjen nadarjenim mladim športnikom iz socialno ogroženih okolij. Gre za humanitarni projekt za podporo športnih talentov, starih od 14 do 23 let.