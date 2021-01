Evropske borze v strahu pred novimi koronskimi omejitvami s padci

London/Frankfurt/Pariz, 25. januarja - Tečaji delnic na pomembnejših borzah v Evropi so se danes večinoma znižali, vlagatelji pa so po poročanju tujih tiskovnih agencij v strahu pred novo zaostritvijo koronskih omejitev. S tem povezana opozorila prihajajo iz vrste evropskih držav, med drugim iz Nemčije in Francije.