Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (25. 1.)

Ljubljana, 25. januarja - Tuje tiskovne agencije so danes med drugim poročale, da so v nedeljo v Sloveniji opravili 2734 testov in potrdili 293 okužb z novim koronavirusom. Pisale so tudi, da je bila v Slovenija potrjena prisotnost angleškega seva koronavirusa. Zaradi tega je bilo večji del dneva pod vprašajem tudi sproščanje ukrepov.