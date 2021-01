Vlada z več proračunskimi prerazporeditvami za kritje stroškov epidemije

Ljubljana, 25. januarja - Vlada je danes v letošnjem državnem proračunu prerazporedila sredstva, ki so potrebna za kritje izdatkov, povezanih s pomočjo po protikoronskih zakonih. Gre med drugim za izplačila kriznega dodatka v javnem sektorju, nadomestila plače za čakanje na delo in zaradi odrejene karantene, fiksnih stroškov podjetij in mesečnega temeljnega dohodka.