V Podnanosu nesoglasja glede spremembe ureditve prostora sredi vasi

Vipava, 30. januarja - Načrtovana preureditev središča Podnanosa iz sedanjega parkirišča za osebna vozila in tovornjake v delno parkovno ureditev je sprla krajane Podnanosa. In to celo tako, da so odstopili nekateri člani tamkajšnje krajevne skupnosti. Občina Vipava je sicer v letošnjem proračunu že rezervirala nekaj denarja, če bo prišlo do dogovora o ureditvi.