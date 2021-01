V Mestnem muzeju Ljubljana eden od vpogledov v razvoj likovne umetnosti

Ljubljana, 26. januarja - V Mestnem muzeju Ljubljana je na ogled razstava Ko ste v dvomu, pojdite v muzej. Postavitev z več kot 100 svetovno priznanimi umetniškimi likovnimi deli, ki so nastala v času od 19. stoletja do danes in so v Ljubljano prišla iz petih zasebnih zbirk, pred gledalca postavlja enega od vpogledov v razvoj likovne umetnosti, so sporočili iz muzeja.