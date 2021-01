DZ o rešitvah za učinkovite postopke mednarodne zaščite

Ljubljana, 26. januarja - Poslanke in poslanci se bodo danes lotili zakonodajnih predlogov o tujcih in o mednarodni zaščiti. Novela zakona o tujcih v slovenski pravni red vnaša pravila o pogojih za vstop in prebivanje državljanov tretjih držav, vladni predlog novele zakona o mednarodni zaščiti pa naj bi zagotovil hitre in učinkovite postopke mednarodne zaščite.