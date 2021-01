V BiH opozarjajo na potresno nevarnost pri načrtu za hrvaško odlagališče radioaktivnih odpadkov

Zagreb/Sarajevo, 25. januarja - Po nedavnem uničujočem potresu na Hrvaškem je treba znova obravnavati načrte za izgradnjo hrvaškega odlagališča radioaktivnih odpadkov v sisaško-moslavški županiji, so danes ocenili na okrogli mizi v Sarajevu. Govorili so predvsem o potresnem stanju na Trgovski gori ob meji z Bosno in Hercegovino, kjer Hrvaška načrtuje izgradnjo odlagališča.