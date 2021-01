Na MZZ zaskrbljeni zaradi mazaških akcij na avstrijskem Koroškem

Celovec, 25. januarja - Ministrstvo za zunanje zadeve z zaskrbljenostjo spremlja izvajanje mazaških akcij, uperjenih proti dvojezičnim napisom na avstrijskem Koroškem, so v odzivu na novo mazaško akcijo sporočili z MZZ. Od deželnih in zveznih oblasti pričakujejo, da storilce teh kaznivih dejanj čim prej poiščejo, so še navedli.