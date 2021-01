Ljubljanska borza: V ospredju Krka in NLB

Ljubljana, 25. januarja - Na Ljubljanski borzi so danes sklenili za 1,39 milijona evrov poslov, od tega največ z delnicami Krke in NLB. Prve so zrasle za 0,21 odstotka, druge padle za 1,10 odstotka. Navzdol so šle še delnice Luke, Save Re, Triglava in Cinkarne, medtem ko so delnice Uniorja ob skromnem prometu poskočile. Indeks SBI TOP je izgubil 0,27 odstotka.