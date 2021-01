Opozicija v interpelaciji Ciglerja Kralja tudi o vprašanju primernosti financiranja Zavoda Iskreni

Ljubljana, 25. januarja - Predstavniki LMŠ, SD, Levice in SAB so podrobneje predstavili vsebino interpelacije ministra za delo Janeza Ciglerja Kralja. Ob znanih očitkih o neučinkovitem ukrepanju v domovih za starejše in neustreznosti socialnega dialoga so posebej izpostavili vprašanje primernosti financiranja Zavoda Iskreni zaradi nekaterih stališč njegovih predstavnikov.