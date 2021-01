Testiranje zaposlenih v osnovnih šolah poteka brez večjih zapletov

Ljubljana/Postojna, 25. januarja - Po večjem delu države poteka testiranje učiteljev in drugih zaposlenih, za katere je predvideno, da se v torek vračajo v šole skupaj z učenci prvih treh razredov. Za nekatere so testiranja izvedli v šolah ali zdravstvenih domovih, za več kot 3000 zaposlenih na ljubljanskih šolah in vrtcih testiranje ves dan poteka na Gospodarskem razstavišču.