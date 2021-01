Nizozemski premier izgrede zaradi policijske ure označil za kriminalno nasilje

Amsterdam, 25. januarja - Nizozemski premier Mark Rutte je danes obsodil nedeljske izgrede zaradi policijske ure ob pandemiji covida-19 in jih označil za kriminalno nasilje, poročajo tuje tiskovne agencije. Policija je po navedbah lokalnih medijev med protesti v Amsterdamu, Eindhovnu in drugih mestih aretirala okoli 250 ljudi ter uporabila vodne topove in solzivec.