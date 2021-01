The Flaming Lips v Oklahomi priredili koncert v mehurčkih

Oklahoma City, 25. januarja - Ameriška skupina The Flaming Lips je pandemiji navkljub v Oklahomi priredila koncert, na katerem so bili nastopajoči in obiskovalci dobesedno v mehurčkih. Organizatorji dogodka so za varnost obiskovalcev poskrbeli tako, da so jih umestili v 100 napihljivih žog, v katerih so bili lahko največ po trije, člani skupine pa so bili v svojih kapsulah.