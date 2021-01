Slovenski odbojkarji bodo kvalifikacije igrali v Izmirju

Ljubljana, 25. januarja - Evropska odbojkarska zveza (Cev) je sporočila, da bodo kvalifikacije za olimpijske igre v odbojki na mivki med 6. in 9. majem gostili turški Izmir, avstrijski Baden in španski Madrid. Kot poroča Odbojkarska zveza Slovenije (OZS), si bodo slovenski odbojkarji in odbojkarice uvrstitev v finale evropskih kvalifikacij skušali priigrati v Turčiji.